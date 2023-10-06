قضايا الدولة تحتفل بذكرى مولد الرسول الكريم واليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر

كتب أحمد إسماعيل

حضر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة الحفل الذي أقيم بنادي مستشاري قضايا الدولة بالنادي النهري بالزمالك، للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقد شرف الحفل كل من:

فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة

والسيد اللواء أ ح دكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي، والمستشار رئيس الهيئة، وألقى كل منهم كلمة بمناسبة حلول هاتين المناسبتين العزيزتين.

المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة خلال الاحتفال

كما شرف الحفل المستشار نجاح أحمد موسى نائب رئيس محكمة النقض مساعد أول المستشار وزير العدل.

احتفال هيئة قضايا الدولة بذكرى المولد النبوى الشريف

كما حضر الحفل المستشارون نواب رئيس الهيئة:

أعضاء المجلس الأعلى، ورؤساء القطاعات.

والمستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، و المستشارون أعضاء مجلس إدارة النادي.

والمستشار محمد حسن الأمين العام.

والمستشار أحمد ثابت الأمين العام المساعد.

ولفيف من مستشاري وأعضاء الهيئة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.