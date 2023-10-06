غدا.. فصل التيار الكهربائى عن 6 مناطق بغرب طهطا في سوهاج لمدة 3 أيام

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، عن ورود إشارة من هندسة كهرباء طهطا، أفادت عن إنقطاع النيار الكهربائى غدا السبت وحتى يوم الثلاثاء من التاسعة صباحا وحتى الخامسة عصرا، بقرى الصفيحة ونجع مغيزل والشيخ جمعة ونزلة ناصر وكوم نايل ونجع مطر، صرح بذلك المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

جاء نص الإشارة أنه بناءا على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء طهطا ونظرا لأعمال الصيانة سوف يتم فصل التيار الكهربائى بداية من يوم السبت الموافق 7/10/2023 حتى الثلاثاء الموافق 10/10/2023 وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصرا عن المناطق الآتية قرية الصفيحة ونجع مغيزل والشيخ جمعة ونزلة ناصر وكوم نايل ونجع مطر.

وإتخاذ اللازم من قبل المواطنين وكافة المصالح الحكومية الموجودة بتلك المناطق.