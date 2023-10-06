ضبط "سوبر ماركت" يبيع جبن وحلاوة غير صالحة فى بورسعيد

تمكنت مديرية التموين و التجارة الداخلية ببورسعيد ، من ضبط "سوبر ماركت" يبيع جبن وحلاوة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في بورسعيد.

وأكد محمد عوض، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أنه فى إطار جهود المديرية، وبتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تم التشديد على ضبط الأسواق ومراقبة المخابز، وذلك بإشراف محمد حلمى وكيل المديرية.

وتمكنت إدارة الرقابة التموينية ببورسعيد بقيادة المهندس خالد فهمى مديرإدارة الرقابة ورئاسه إبراهيم الدهرى رئيس الرقابة ومحمد السحراوى وحاتم ماهر كبار مفتشى الرقابة بالمديرية، من ضبط "سوبر ماركت" لحيازته وعرض وبيع كميات كبيرة من الجبن المُعبأ وحلاوة طحينية مُعلبه وبيعها للمواطنين على أنها صالحة للاستهلاك الأدمى .

تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضرا بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.