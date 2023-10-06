صورة اليوم.. صيادون يبحثون عن رزقهم فى نيل الأقصر "الرزق يحب الخفية"

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "اليوم السابع" مشهد لاثنين من الصيادين على مركبهم الصغير وهم يعملون فى صيد الأسماك بطريقتهم الخاصة فى قلب نهر النيل بمدينة الأقصر، حيث يعتبر نهر النيل أحد أهم مصادر الرزق الحلال للصيادين ويقومون بالعمل داخله بالمراكب الصغيرة لكسب رزق أولادهم.

ومن جانبها قامت محافظة الأقصر، بإلقاء أكثر من نصف مليون زريعة سمكية فى نهر النيل، حيث شهد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر عملية إلقاء 250 ألف وحدة زريعة سمكية من أسماك المبروك الفضي بمرسى الوطنية بالبغدادي جنوب مدينة الأقصر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بملف الثروة السمكية وتنمية المصايد الطبيعية، وفي إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث يتم تنفيذ خطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة في المصايد الطبيعية، وتلبية احتياجات المواطنين من خلال عمليات إنزال زريعة الأسماك لزيادة المخزونات السمكية بصفة مستمرة، بما يسهم في الارتقاء بأحوال القطاع السمكي، ويدعم خطة تنمية المصايد الطبيعية على مستوى الجمهورية، وحضر عملية الإنزال كمال عبد الكريم رئيس مكتب مصايد الأقصر، وعدد من ممثلي الصيادين وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية.

كما شهد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، فى مايو الماضي، فعاليات إلقاء 240 ألف ذريعة سمكية من أسماك البلطي في نيل الأقصر، حيث تشمل المرحلة الأولى إلقاء مليون سمكة بلطي بمدينة الأقصر، ومليون سمكة بلطي بمدينة إسنا، بالاضافة إلى مرحلة ثانية تشمل مليون ونصف ذريعة سمك منهم مليون وحدة زريعة مبروك حشائش ونصف مليون وحدة زريعة مبروك فضى، والتى سوف يتم إلقائها فى نيل مدينة إسنا فى شهر يوليو المقبل.