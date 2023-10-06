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"شكران" بنت الشرقية تحصد المركز الثانى على الجمهورية فى لعبة الكاراتيه.. صور

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 09:12 م
"شكران" بنت الشرقية تحصد المركز الثانى على الجمهورية فى لعبة الكاراتيه.. صور شكران بنت الشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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حصدت الطفلة شكران بنت الشرقية على المركز الثانى فى بطولة الجمهورية تحت 13 سنة ورغم صغر سنها، وحصدت على الثانى والسابع جمهورية فى بطولة الرنك المصرى، والعديد من بطولات الكاراتيه على مستوى محافظة الشرقية.

وقالت شكران أحمد وهدان الحاصلة على الميدالية البرونزية على الجمهورية 14 سنة بالصف الثالث الإعدادى: بدأت فى لعبة الكاراتيه وسنى 3 سنوات، و حصدت العديد من المراكز المتقدمة منها حصولى على المركز الثانى جمهورية فى بطولة الرنك المصرى، والمركز السابع أيضا فى الرنك المصرى ، وشاركت فى تصفيات منتخب مصر للكراتيه كما حصلت على بطولة الشرقية عدد من المرات.

وأشارت إلى أنها تؤهل نفسها لتكون بطلة عالم وترفع علم مصر فى المحافل الدولية، وعلميا تتمنى أن تكون طبيبة، لافتة أن الرياضة تساعدها على التحصيل العلمى فهى متفوقة علميا فى جميع مراحل التعليم.

واضافت "شكران: أن والدها مدرب كاراتيه وحببنى فى اللعبة لأنه كان يصطحبني معه أثناء التدريب، وكنت أشاهد وأدى الحركات رغم صغر سنى، وكانت فى المنزل تستمر فى لكم والدها بحركات من العاب الكاراتيه.

لافته إلى أن والدها ساعدها تماما فى تأدية الحركات بطريقة صحيحة وساعدها فى الانتهاء من الأحزمة، وعلمها كيف تدخل البطولات وكيفية تأدية الحركات أمام هيئة التحكيم، وكذلك كيف يكون النزال فى البطولات الكبرى.

شكران
شكران

 

شكران وسط المدربين
شكران وسط المدربين

 

مع والدها
مع والدها

 


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