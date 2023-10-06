وقال سفير الصومال - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، إن مصر تلعب دورا محوريا في دعم الصومال في كافة المجالات.

وهنأ السفير الياس شيخ عمر أبو بكر، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقوات المسلحة المصرية الباسلة، والشعب المصري بمناسبة الذكرى الخمسين لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مشيدا في هذا الصدد بما تشهده مصر حاليا من نهضة غير مسبوقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي استطاع أن يحقق نصرا عظيما لا يقل أهمية عن نصر أكتوبر المجيد، ونجح في هزيمة التحديات والعقبات وتحويلها إلى نهضة تنموية شاملة لتؤكد أن مصر قادرة على صنع المعجزات بامتياز وجدارة.

وقال السفير الصومالي، إن انتصارات أكتوبر سوف تظل علامة فارقة ومضيئة في تاريخ الأمة العربية بأكملها، مضيفا أن مصر تستكمل حاليا مسيرة البناء والتنمية لتصنع جمهورية جديدة يشهد لها القاصي والداني بالنجاح والتميز.

وأعرب عن حرص جمهورية الصومال الفيدرالية على تعزيز التعاون مع مصر في شتى المجالات والاستفادة من التجربة والخبرات المصرية.

وأشار السفير إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين خلال الفترة الماضية والذي انعكس في زيادة الزيارات الرسمية خلال هذه الفترة على كافة المستويات، مشيدا بجهود الرئيس السيسي لدعم الصومال في كافة المجالات، ومعربا عن أمله في زيادة وتيرة التنسيق والتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

ووجه الشكر إلى الرئيس السيسي لدعم بلاده في عدة مجالات ومنها مجال التعليم من خلال زيادة عدد المنح المخصصة للطلاب الصوماليين، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس بجديد على مصر الشقيقة التي تعد مركزا إقليميا لمساندة الدول الإفريقية والعربية ومساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم في التنمية والاستقرار.

كما أشاد بدور الأزهر الشريف في نشر الصورة الصحيحة للدين الإسلامي، ومجابهة الأفكار المتطرفة التي تروِّج لها الجماعات الإرهابية، مثمننا جهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف في دعم الصومال في محاربة الفكر المتطرف والظلامية للجماعات الإرهابية.

وأكد حرص بلاده على إيفاد الطلاب الصوماليين للدراسة داخل أروقة الجامع الأزهر في مختلف المراحل التعليمية، كما أن هناك معهدا أزهريا في الصومال.

وفي المجال الاقتصادي، دعا سفير الصومال رجال الأعمال المصريين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في بلاده، حيث تمتلك الصومال مخزونا هائلا من الثروة السمكية والحيوانية، وأكثر من 8 ملايين هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة التي تجعله جديرا بامتياز لأن يكون سلة غذائية لدول المنطقة، كما يمتلك الصومال رقما قياسيا في سرعة الرياح وعدد الساعات المشمسة على مدار السنة بما يؤهل البلاد لتصبح بيئة خصبة لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.

