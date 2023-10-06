رئيس العمليات بالجيش الإيطالى سابقا: ما حققه المصريون فى حرب 1973 معجزة

محمد شعلان

أكد الفريق جورجيو باتيستي رئيس غرفة العمليات العسكرية في الجيش الإيطالي سابقا، إيمانه بأن ما حدث من الجيش المصري في حرب 1973 كان معجزة بسبب القيادة الذكية للغاية على المستوى السياسي ممثلة في الرئيس أنور السادات، والقيادة العسكرية ممثلة في وزير الدفاع ورئيس الأركان.

وأضاف الفريق جورجيو باتيستي، خلال حوار بسلسلة "أكتوبر في عيون العالم"، مع الإعلامي أحمد الدريني، على قناة دي أم سي، أن القيادة المصرية استطاعت دراسة الخطأ السابق الذي وقع في حرب 5 يونيو 1967 من أجل العثور على ما يمكن التغلب به على هذه المشكلة التي تدمر فيها الجيش بسبب الهزيمة.

وتابع: الجيش المصري كانوا قادرين على دراسة العدو وهو جيش الدفاع الإسرائيلي ودراسة عبقرية أدائهم في 1967 وحاولوا الوصول إلى حل يجنبهم نفس النتيجة لما حدث في الحرب الأخيرة، وكان هناك مشكلة أو ثغرة في التعاون بين الأسلحة في الجيش المصري.

واستكمل: أعني التنسيق والتعاون بين قوات المشاة والمدرعات والمدفعية ومنظومة الدفاع الجوي والقوات الجوية ودي كانت إحدى المشاكل، وفي حرب 1967 افتقد الجيش المصري للتنسيق والتعاون بين العناصر لكي يتمكن من تعظيم المعركة، وكان عليهم البدء من الصفر".