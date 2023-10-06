خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط 1341 حكما قضائيا

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الأمنية عدة حملات أمنية على مستوى الجمهورية خلال الــ24 ساعة، حيث قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (60) قطعة سلاح نارى عبارة عن (15 بندقية آلية – 23 بندقية خرطوش – 22 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (50 متهم لــ 37 منهم معلومات جنائية") بمديرية أمن أسيوط

ضبط عدد (12) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (14متهم لـ "11منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (518) حكم قضائى متنوع.

ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,300 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين - الشابو") بحوزة (5 متهمين لـ "4 منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (3) قضايا سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية آلية – 2 فرد محلى عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - خزينة) بحوزة (3 متهمين).

تنفيذ عدد (823) حكم قضائى متنوع، بمديرية أمن أسوان.

ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام –– كمية من مخدر الهيروين – 4 فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (4 متهمين لـ"3 منهم معلومات جنائية")، بمديرية أمن دمياط

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.