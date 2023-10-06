خفير يعترف بإنهاء حياة سائق بسبب فتاة المصنع فى أبو النمرس.. تفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف خفير خاص متهم بقتل سائق، بمنطقة أبو النمرس، عقب القبض عليه بارتكاب الجريمة، وكشف عن سبب إنهاء حياة المجني عليه، فذكر أنه يعمل خفيرا لتأمين مصنع بلاستيك، ونشبت بينه وبين سائق مالك المصنع مشادة كلامية، بسبب مضايقة الأخير لعاملة بالمصنع.

أضاف أنه تشاجر مع السائق المجني عليه، وقرر الانتقام منه،وفور حضوره للمصنع، اشتبك معه، وأطلق عليه الرصاص، ثم استولى على سيارة مالك المصنع وفر هاربا، وأرشد عن السيارة والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالك المصنع، وعددا من العاملين به، كما تم انتداب خبراء الأدلة الجنائية، لإجراء معاينة لمكان الحادث، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص، داخل مصنع بمنطقة أبو النمرس، توجه رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين أن المجني عليه، يعمل سائقًا لمالك المصنع، وعثر عليه مصابا بطلق ناري تسبب في إنهاء حياته.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث إلى أن خفير خاص يعمل بالمصنع، وراء ارتكاب الجريمة، نتيجة مضايقة المجني عليه لعاملة بالمصنع، ما دفع الخفير للتشاجر معه، وإطلاق النار عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.