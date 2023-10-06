حبس عاطلين 4 أيام ضبط بحوزتهما 2 كيلو حشيش وفرد خرطوش فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث كفر الشيخ، من ضبط عاطلين من ذوي المعلومات الجنائية، وبحوزتهما كمية من الحشيش والهيروين وفرد محلي "خرطوش، قبل ترويج المخدرات على عملائهما، وتم تحريز المضبوطات وأحيل المتهمان إلى النيابة التى قررت حبسهما.

تلقى مدير أمن كفرالشيخ، تلقى إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بضبط عاطلين، وبحوزتهما , 2,050 كيلو حشيش، وكمية من الهيروين، وفرد خرطوش ، وطلقات نارية، جرى تحريز المضبوطات وأحيل المتهمين إلى النيابة التى قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.