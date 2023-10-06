حبس ديلر الحشيش فى مدينة بدر ضبط بحوزته 2 كيلو جرام حشيش

كتب أحمد حسني

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهم بحوزته 2 كليو حشيش في مدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات في الواقعة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهم وبحوزته 2 كليو حشيش بدائرة قسم مدينة بدر، بمواجهة المتهم أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.