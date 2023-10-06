جنرال إيطالى: حرب أكتوبر كانت تحتاج 10 سنوات إعداد.. وقدرات جيش مصر رائعة

محمد شعلان

أكد الفريق جورجيو باتيستي رئيس غرفة العمليات العسكرية في الجيش الإيطالي سابقا، أن ما فعله الجيش المصري خلال حرب 6 أكتوبر 1973 يحتاج تدريب 10 سنوات على الأقل، موضحا أن الأمر يتطلب إعداد الضباط واختبارهم نظريا وتطبيق ذلك مع الجنود عدة مرات.

وأضاف الفريق جورجيو باتيستي، خلال حوار بسلسلة "أكتوبر في عيون العالم"، مع الإعلامي أحمد الدريني، على قناة دي أم سي، أن حرب السادس من أكتوبر استطاع فيها المصريون تحقيق مفاجأة سياسية واستراتيجية وتكتيكية ثم مبدأ الخداع وهو هام للغاية، مؤكدا أن الإسرائيليين كانوا واثقين من قدراتهم للغاية.

وأشار الفريق جورجيو باتيستي، إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية فشلت أمام نظيرتها المصرية في توفير التحذير المسبق لقوات الجيش قبل 48 ساعة، مؤكدا أن قدرات الجيش المصرية والمخابرات المصرية والرئيس السادات كانت منظومة رائعة وفق تصريحات القيادة العسكرية الإسرائيلية.