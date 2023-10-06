تفاصيل توصيل المياه لـ 38 مدرسة ومعهد أزهرى بسوهاج بتكلفة 15.5 مليون جنيه

سوهاج محمود مقبول

شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج واحدة من الشركات الموجودة بمحافظة سوهاج والتي تهتم اهتماما كبير بتوفير الخدمات الخاصة بوصلات مياه الشرب النقية ووصلات الصرف الصحى ومع انطلاق العام الدراسى الجديد قامت الشركة بتوصيل ومد خدمات مياه الشرب واصرف الصحى لــ 25 مدرسة إلى جانب 13 معهد ازهرى بتكلفه وصلت تبلغ 15.5 مليون جنيه.

اليوم السابع يقدم للقارئ اهم المعلومات حول المدارس والمعاهد الأزهرية التي تم تنفيذ الوصلات بها على مستوى محافظة سوهاج تعرف عليها:

1 – أسم المشروع مد وصلات مياه الشرب النقية ووصلات الصرف الصحى للمعاهد وللمدارس.

2 – عدد المدارس التي تم مدها بالخدمة بلغ 25 مدرسة بمديرية التربية والتعليم.

3 – عدد المعاهد التي تم مدها بالخدمة بلغ عدد 13 معهدا أزهريا على مستوى المحافظة.

4 – التكلفه الإجماللى لوصلات مياه الشرب وخطوط الصرف 15.5 مليون جنيه.

5 – مدارس التربية والتعليم التي تم مد الخدمة لها هي : -

-مدرسة بيت علام الإعدادية بمركز جرجا، ومدرسة الشهيد السايح الابتدائية بمركز المراغة، ومدرسة كوم العرب الإعدادية بمركز طما، ومدرسة الجهاد الإبتدائية بمركز جهينة، ومدرسة نجوع الرياينة بمركز ساقلتة، ومدرسة الشهداء الابتدائية بمركز سوهاج،.

- المعاهد الأزهرية التي تم توصيل الخدمة لها منها معهد ابو سديرة الابتدائي بمركز طهطا، ومعهد بنى حميل الثانوي بمركز البلينا ومعهد فتيات دار السلام بمركز دار السلام، ومعهد فتيات فاوجلى بمركز ساقلتة، ومعهد نزة المحزمين الابتدائي بمركز جهينة، ومعهد فتيات بنى هلال بمركز المراغة.

6 - تم رفع عينات مياه شرب من جميع المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة وتم إجراء الفحص الكيماوى، والبكتريولوجى والميكروسكوبى للعينات.

7 - تم رفع عينات من الخزانات العلوية للتأكد من مطابقتها لمواصفات جودة مياه الشرب.