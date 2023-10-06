تفاصيل إحالة لص الشقق السكنية فى منشأة ناصر للمحاكمة الجنائية

كتب سليم على

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة الكلية، عاطلا للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية، بأسلوب كسر الباب في منطقة منشأة ناصر.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية"، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب".

وتبين أنه وراء ارتكاب العديد من الحوادث بذات الأسلوب، وبمواجهته، اعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.