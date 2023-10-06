تسريب بخط مياه بالقاهرة الجديدة.. وإصلاحه وعودة الخدمة مساء اليوم

كتب أحمد حسن

تعرض خط المياه العكرة من مأخذ المياه على النيل بالمعادي لمحطة تنقية مياه القاهرة الجديدة، أمس الأول، لحادث تسريب بإحدى وصلات المياه على الخط بقطر 2200 مم، وهذه الأقطار هي الاكبر فى مصر، مما أدى لعدم وصول المياه لمحطة التنقية بطاقة 500 ألف م3/يوم والتي يجرى توسعتها لتصل لمليون م3/يوم لخدمة مدينة القاهرة الجديدة، فضلا عن العاصمة الإدارية الجديدة، مما أدى لتوقف الخدمة بالمحطة لحين إجراء الصلاحات اللازمة.

وعلى الفور تواجدت قيادات الأجهزة المعنية التابعة لوزارة الإسكان بمكان الأعطال، بتوجيه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي تفقد الموقع ونائبه لشؤون البنية الأساسية، وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، أعمال إصلاح الخط من خلال الجهود المبذولة للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، مع تنسيق بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز القاهرة الجديدة وشركة القاهرة لمياه الشرب، وكان لهذه الجهود الدور الكبير في استيعاب الحادث وتبعاته من عمليات الإصلاح وتوفير المياه للمناطق المضارة على مدار الساعة.



لحام ماسورة مياه

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز المدينة: عمليات الإصلاح تجرى على قدم وساق حتى حينه لإعادة الخدمة لمحطة التنقية بالقاهرة الجديدة، والتي تتمثل في إزالة الأجزاء المضارة من الخط واستبدالها في ظروف عمل غاية في الصعوبة والخطورة، نظرًا لقوة دفع المياه بالخط والتي تصل لارتفاع ما يزيد على 120 مترا بما يوازي عمارة بارتفاع 40 دورا، مشيرا إلى أنه تم توفير سيارات المياه بجميع أنحاء المدينة للمواطنين.

وأوضح أن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، هو الجهاز المسؤل عن تشغيل وصيانة هذا الخط من خلال شركات وطنية وأجنبية متخصصة في هذا المجال ولها خبرات سابقة.



أعمال تصليح تسريب المياه

وأشار مسئولو الوزارة، إلى أنه من المتوقع انتهاء اعمال الاصلاح وإعادة ضخ المياه العكرة للمحطة وبدء الإنتاج فى مدة تستغرق بعض الوقت حتى مساء اليوم الجمعة 6 أكتوبر.

ويأتى تواجد كل من وزير الإسكان ونائبه على رأس قيادات قطاع المرافق بالموقع على مدار الساعة حرصا على سرعة اتخاذ اللازم نحو الانتهاء من عمليات الاصلاح والحرص على انهائها في أسرع وقت، وبصورة آمنة، وعودة الخدمة للمواطن والقضاء على معاناته.



أعمال إصلاح ماسورة القاهرة الجديدة

تجدر الإشارة إلى أن نقل المياه يتم من خلال خط من المواسير الصلب بطول 33 كم تم تنفيذه ضمن 3 خطوط بقطر 2200 مم يتم ضخ المياه فيها بواسطة 4 روافع على مسار الخط بقوة 12 بار حتى تصل محطة التنقية بالقاهرة الجديدة.