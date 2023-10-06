تحقيقات × 24 ساعة.. إحالة نصابة بالجيزة للجنايات وتجديد حبس ديلر حشيش

كتب إيهاب المهندس

حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة في العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها إحالة سيدة نصبت علي عدد من المواطنين بالجيزة لمحكمة الجنايات، حبس ديلر القطامية 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



إحالة عامل الخردة أحالت النيابة العامة بالجيزة عامل خردة للمحاكمة الجنائية لاتهامه بسرقة حديد من محور بمحافظة الجيزة.



قتل وسرقة قررت النيابة إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بقتل سائق وسرقة سيارته في الخليفة.



حبس ديلر وفيما قررت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهم بترويج مخدر الحشيش في منطقة القطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



سرقة فيلا وفيما قررت النيابة حبس المتهمين بسرقة فيلا بمنطقة كرداسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.