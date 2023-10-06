تحقيقات × 24 ساعة.. إحالة نصابة بالجيزة للجنايات وتجديد حبس ديلر حشيش

حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة في العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها إحالة سيدة نصبت علي عدد من المواطنين بالجيزة لمحكمة الجنايات، حبس ديلر القطامية 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
إحالة عامل الخردةأحالت النيابة العامة بالجيزة عامل خردة للمحاكمة الجنائية لاتهامه بسرقة حديد من محور بمحافظة الجيزة.
قتل وسرقةقررت النيابة إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بقتل سائق وسرقة سيارته في الخليفة.
حبس ديلروفيما قررت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهم بترويج مخدر الحشيش في منطقة القطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
سرقة فيلاوفيما قررت النيابة حبس المتهمين بسرقة فيلا بمنطقة كرداسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
نصابة الجيزةبعد انتهاء التحقيقات مع سيدة متهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقوة علاقاتها ببعض المسئولين بالجهات الحكومية المختلفة، قررت النيابة إحالتها للجنايات.
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