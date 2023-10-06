اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 أكتوبر 2023 04:59 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تحقيقات × 24 ساعة.. إحالة نصابة بالجيزة للجنايات وتجديد حبس ديلر حشيش

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 12:47 ص
تحقيقات × 24 ساعة.. إحالة نصابة بالجيزة للجنايات وتجديد حبس ديلر حشيش حبس - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة في العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها إحالة سيدة نصبت علي عدد من المواطنين بالجيزة  لمحكمة الجنايات،  حبس ديلر القطامية 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

إحالة عامل الخردة 

أحالت النيابة العامة بالجيزة عامل خردة للمحاكمة الجنائية لاتهامه بسرقة حديد من محور بمحافظة الجيزة. 

قتل وسرقة

قررت النيابة إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بقتل سائق وسرقة سيارته في الخليفة.

حبس ديلر 

وفيما قررت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهم بترويج مخدر الحشيش في منطقة القطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة فيلا

وفيما قررت النيابة حبس المتهمين بسرقة  فيلا بمنطقة كرداسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

نصابة الجيزة 

بعد انتهاء التحقيقات مع سيدة متهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقوة علاقاتها ببعض المسئولين بالجهات الحكومية المختلفة، قررت النيابة إحالتها للجنايات.

 


تحقيقات× 24 ساعة

نشره التحقيقات

نصابة الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة