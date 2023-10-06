القبض على المتهم بقتل شاب داخل شقة فى المرج

كتب عبد الرحمن سيد- كريم صبحى

تمكن رجال مباحث القاهرة، فى القبض على المتهم بقتل شاب داخل شقة بالمرج وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة المرج ، بلاغا بالعثور على جثة شاب مدمن مخدرات داخل شقته بالطابق الأرضي في عقار بدائرة القسم.

‏على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وتم العثور علي جثة القتيل وفي رقبته آثار ذبح .

وقام رجال المباحث بسؤال شهود العيان لكشف ملابسات الجريمة كما تم تفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت المتهم وتم تحديده وضبطه ، تم تحرير محضر ، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.