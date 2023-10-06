القبض على المتهم بقتل شاب داخل شقة فى المرج

تمكن رجال مباحث القاهرة، فى القبض على المتهم بقتل شاب داخل شقة بالمرج وحرر محضر بالواقعة.
تلقى قسم شرطة المرج ، بلاغا بالعثور على جثة شاب مدمن مخدرات داخل شقته بالطابق الأرضي في عقار بدائرة القسم.
على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وتم العثور علي جثة القتيل وفي رقبته آثار ذبح .
وقام رجال المباحث بسؤال شهود العيان لكشف ملابسات الجريمة كما تم تفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت المتهم وتم تحديده وضبطه ، تم تحرير محضر ، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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