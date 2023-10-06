اليوم السابع
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القبض على المتهم بقتل شاب داخل شقة فى المرج

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 10:20 م
القبض على المتهم بقتل شاب داخل شقة فى المرج كلابش، ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد- كريم صبحى

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تمكن رجال مباحث القاهرة، فى القبض على المتهم بقتل شاب داخل شقة بالمرج  وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى قسم شرطة المرج ، بلاغا بالعثور على جثة شاب مدمن مخدرات داخل شقته بالطابق الأرضي في عقار بدائرة القسم.
 
‏على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وتم العثور علي جثة القتيل وفي رقبته آثار ذبح .
 
وقام رجال المباحث بسؤال شهود العيان لكشف ملابسات الجريمة كما تم تفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت المتهم وتم تحديده وضبطه ، تم تحرير محضر ، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

امن القاهرة

اخبار الحوادث

المرج جريمة قتل



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