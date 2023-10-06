السفير التركى: 5 شركات ملابس تركية أبدت رغبة فى ضخ استثمارات جديدة بمصر

كتب إسلام سعيد

قال صالح موتلو شين السفير التركي في مصر، إن هناك 5 شركات ملابس تركية أبدت رغبتها في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، حتى تكون نقطة انطلاق لتصدير منتجاتهم للسوق الأفريقية.

جاء ذلك خلال مشاركته مع الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة في اتحاد الصناعات، في افتتاح المعرض الدولي للأقمشة بمشاركة عدد كبير من الشركات والمصانع المصرية والأجنبية.

وأضاف "شين"، أن هناك أكثر من 100 شركة تركية تشارك بمعرض الأقمشة منها 10 شركات تركية تشارك لأول مرة، مشيرًا إلى أنه يمكن التعاون في مجال توفير أنواع معينة من الغزول والأقمشة والخامات التي تحتاجها صناعة الملابس في مصر والتكامل بين المصانع المصرية ونظيرتها التركية لتلبية الاحتياجات التصنيعية وتعميق ملف الصناعة بين البلدين.

وأشار إلى أن المشاركة في المعارض المختلفة لها أهمية كبيرة في تحقيق التقارب بين الشركات في كلا الدولتين والذي من شأنه أن يفتح الباب أمام ضخ المزيد من الاستثمارات، لافتا إلى أهمية استغلال التسهيلات الجمركية في زيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين، منوهاً الي وجود اهتمام متزايد من الشركات التركية لمضاعفة حجم استثماراتها في مصر وإقامة مصانع لقطاعات مختلفة أبرزها الملابس والمنسوجات للاستفادة من التكلفة المنخفضة و توافرها الأيدي العاملة الماهرة. وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين مصر وتركيا في قطاع الملابس والمنسوجات في ظل وجود اتفاق تجاري بين البلدين يسهل من عمليات التبادل في المنتجات والمواد الخام ، خاصة وأن تركيا تمتلك الجودة العالية و التكنولوجيا المتقدمة في هذا القطاع، في حين تتمتع مصر بمصادر الطاقة المتعددة والخدمات المختلفة للأزمة لتشغيل المصانع، فضلاً عن التطورات اللوجيستية التي شهدتها في عهد الرئيس السيسي من تطوير للبنية التحتية للموانئ والطرق وكذالك السكك الحديدية وهذا يشجع الشركات التركية على ضخ استثمارات جديدة.

من جانبه قال الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس، إن المعرض يعتبر فرصة لجميع مصانع الملابس وكل العاملين بمجالات الأقمشة والغزول والمنسوجات للتعرف على ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذه الصناعة وخلق تكامل مشترك بين المصانع المصرية والأجنبية المشاركة في المعرض.

وأضاف "عبد السلام"، في بيان صحفي، أن المعرض في نسخته الحالية يحظي بمشاركة تركية موسعة خاصة أن هناك تقدم واضح في صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في تركيا مما يخلق أرضية مشتركة مع الشركات والمصانع المصرية.