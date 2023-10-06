اليوم السابع
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الزراعة: 5 مليون حيازة زراعية ضمن منظومة كارت الفلاح

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 02:00 ص
الزراعة: 5 مليون حيازة زراعية ضمن منظومة كارت الفلاح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت أسماء نصار

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أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تم التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي من خلال تقديم الخدمات الرقمية حيث تم الانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر وتسجيل 5 مليون حيازة على المنظومة لضبط الزمام المنزرع والمساعدة على تنفيذ السياسات الزراعية للدولة فى إطار مصر الرقمية.
 
وأضاف أنه تم وضع حلول للمشاكل التي واجهت منظومة كارت الفلاح من حيث إمكانية اصدار بدل تالف او بدل فاقد لكارت الفلاح في خلال 15 يوماً ويتم إصداره واستلامه من أقرب فرع للبنك الزراعي، وكذلك تم تحويل كارت الفلاح إلى كارت مالي "ميزة" مما يساعد في تحقيق الشمول المالي.
 
وأوضح القصير أنه تم تفعيل المنظومة كارت الفلاح في عمليات صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين، حيث تم الصرف الكترونياً لأكثر من 2 مليون مزارع وبعدد حركات 2.7 مليون حركة صرف للأسمدة، مشيرًا إلى أنه إطار الشمول المالي فقد تم تفعيل خاصية الدفع الالكتروني باستخدام كارت ميزة/الفلاح.
 
وأكد القصير على أهمية الكارت وضرورة العمل على تطوير بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحقق مزيدا من الفوائد للمزارعين بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على ان يتم تقديم تقرير اداء اسبوعي لجهود تطوير المنظومة 
 
وأشار القصير إلى أن الوزارة نجحت فى ميكنة منظومة الرقابة على الأسمدة المدعومة من خلال آلية للرقابة إلكترونياً على هذه المنظومة بداية من خروجها من الشركات ‏وحتى وصولها إلى الجمعيات ومتابعة الصرف.

وزير الزراعة

كارت الفلاح

المزارعين

منظومة الرقابة على الاسمدة



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