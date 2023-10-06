الحماية المدنية تسيطر على حريق حظيرة مواشى فى الجمالية بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق إندلع داخل حظيرة مواشي بعزبة فياض، التابعة لمركز الجمالية، ما أسفر عن نفوق 3 مواشي .

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الجمالية، بإندلاع حريق داخل حظيرة مواشي بعزبة فياض التابعة لقرية لسا الجمالية بمركز الجمالية

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية، لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم الدفع بسيارات إطفاء والتي تمكنت من السيطرة على الحريق، وتببن أنه نشب في حظيرة ملك المواطن فياض م.ف، على مساحة نصف قيراط، ومعروشة بالخشب والسدة.

وأسفر الحريق عن نفوق 3 مواشي نتيجة انهيار سقف الحظيرة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات