التعليم: التزام المدارس الخاصة بأسعار الكتب وعدم رفعها على أولياء الأمور

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات التعليمية بمتابعة النظام المدارس الخاصة بأسعار الكتب المدرسية المطورة فى صفوف المرحلة الابتدائية وعدم رفعها على أولياء الأمور، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى شكاوى تصل من أولياء الأمور يثبت من خلالها تجاوز المدارس فى أسعار وثمن الكتب المدرسية. وشددت الوزارة على أن أسعار كتب اللغات المطورة كما هى مثل العام الماضى دون زيادة.

وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023 العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم فى جميع المحافظات الأحد الماضى، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.