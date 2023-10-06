التحريات: المتهم بالسطو المسلح على سيارة شركته تم طرده لسوء سلوكه

كتب كريم صبحى

أكدت تحريات المباحث فى واقعة ضبط المتهمين بالسطو المسلح على سيارة شركة فى مدينة نصر، أن المتهم الرئيسى فى الواقعة كان يعمل بالشركة سابقا وتم فصله بسبب سوء سلوكه، فاختمرت فى عقله فكرة سرقة الشركة انتقاما له على قرار طرده من العمل، واتفق مع 4 أشخاص آخرين لسرقة سيارة الشركة وامدهم بخط سير السيارة، حيث انتظر المتهمين السيارة واشهروا الأسلحة البيضاء فى وجه الموظفين واستولوا على مابداخلها وفروا هاربين.

وأدلى عامل متهم مع آخرين بالسطو المسلح على شركة فى مدينة نصر، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث ،حيث اعترف المتهم بأنه كان يعمل بشركة شحن وتم فصله منها وعدم إعطائه باقى مستحقاته المالية، اختمر فى عقله سرقتها لعمله بخط سير سيارات الشركة.

وأضاف المتهم انه اتفق مع 5 أشخاص على سرقة أموال الشركة وتقسيم الأموال فيما بينهم، حيث انتظر سيارة الشركة فى الطريق المعتاد السير فيه، واشهروا الأسلحة البيضاء فى وجه الموظفين واستولوا على الأموال ثم فروا هاربين

وكشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (مالك شركة شحن بدائرة القسم) بتلقيه إتصالاً هاتفياً من (موظفين بالشركة) أبلغوه بأنهم عقب إستلامهم مبلغ مالى وقدره (850 ألف جنيه) من مخزن تابع للشركة ملكه لتوريده بمقر الشركة الكائن بدائرة القسم ، وحال توقفهم أمام مقر الشركة مُستقلين سيارة "تابعة للشركة" فوجئوا بسيارة "لم يتمكنوا من إلتقاط أرقام لوحاتها " تتوقف أمامهم ويترجل منها عدد أربعة أشخاص حاملين أسلحة بيضاء تجاههم وتعدوا عليهم بالضرب وسرقه المبلغ المالى ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( 6 أشخاص منهم سائق بالشركة محل البلاغ).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأقر أحد المتهمين بأنه نظراً لسابقة عمله بالشركة محل البلاغ وتضرره من إدارة الشركة لعدم إعطائه باقى مستحقاته المالية خطط لسرقتها وفى سبيل ذلك قام بالإتفاق مع المتهمين على ارتكاب الواقعة حيث قاموا باستئجار سيارة واستقلوها وبحوزتهم أسلحة بيضاء وقاموا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط جزء كبير من المبلغ المسروق، وكذا ضبط 7 هواتف محمولة ودراجة نارية تم شرائهم بالمبالغ المالية المتحصلة من الواقع.