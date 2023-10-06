اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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البنتاجون: لن نخصص أموالا لأوكرانيا من بنود أخرى فى الميزانية

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 07:00 ص
البنتاجون: لن نخصص أموالا لأوكرانيا من بنود أخرى فى الميزانية البنتاجون - أرشيفية
وكالات

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أعلن المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة لا تخطط لتخصيص أموال لأوكرانيا من بنود أخرى في ميزانية الدفاع، لكنها تحتفظ بهذا الاحتمال إذا لزم الأمر.

وقال رايدر: "إعادة البرمجة (تحويل الأموال من بند في ميزانية الدفاع إلى بند آخر) هي دائما خيار في حالة الحاجة الملحة، ولكن في الوقت الحاضر، على حد علمي، لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن إعادة البرمجة لدعم أمن أوكرانيا".

وأضاف أن البنتاجون لا يزال ينوي العمل مع الكونغرس الأمريكي لتخصيص أموال إضافية من أجل إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه إذا توقف توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا غدا، فسوف "يبقى أمامها أسبوع لتعيشه".

وأضاف: "إنهم (الأسلحة) ينفذون فى الغرب أيضا. الولايات المتحدة تنتج 14 ألف قذيفة من عيار 155 في الشهر، وتنفق القوات الأوكرانية ما يصل إلى 5 آلاف يوميا".


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حرب روسيا واوكرانيا

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