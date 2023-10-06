الاستماع لأقوال شهود عيان فى مصرع 3 أشخاص نتيجة انفجار إطار سيارة بأطفيح

كتب ـ بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات حادث مصرع 3 أشخاص نتيجة انفجار إطار سيارة نقل، أثناء إصلاحه داخل ورشة في أطفيح، كما تم معاينة مكان الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب خبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة، وإعداد تقرير عن تفاصيل الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع 3 أشخاص داخل ورشة في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أنه أثناء إصلاح إطار سيارة نقل، و تزويده بالهواء، تعرض للانفجار، مما أسفر عن مصرع عاملين بالورشة، وسائق السيارة.

تم نقل الضحايا إلى ثلاجة المستشفى المركزي، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.