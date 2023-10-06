اليوم السابع
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الإمارات تدين هجوم إرهابي استهدف الكلية الحربية في حمص

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 12:02 ص
الإمارات تدين هجوم إرهابي استهدف الكلية الحربية في حمص وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد
كتب أحمد جمعة

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية الحربية في حمص وسط سوريا، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الخارجية الإماراتية عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

 

 


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