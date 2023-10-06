الإفراج عن 3328 سجينا بمناسبة أكتوبر.. والمفرج عنهم: شكرا للرئيس (إنفوجراف)

تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (417) لسنة (2023) بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبرالمجيد لعام 2023، قام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن (3328) نزيلا.