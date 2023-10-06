الأقصر تشهد انطلاق فعاليات ماراثون دولى لدعم الأطفال مرضى السرطان بالصعيد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، صباح اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات ماراثون برعاية الشباب والرياضة لدعم الأطفال من مرضى السرطان في الصعيد، وذلك إيماناً بأهمية الرياضة ودورها الفعال في بناء صحة الإنسان، وبمشاركة عدد من الدول الأجنبية بجانب أبناء الأقصر والصعيد.

وانطلقت فعاليات الماراثون الدولي لصالح مرضى السرطان بالصعيد، صباح اليوم الجمعة، بساحة معبد الكرنك، حيث يتم تنظم الماراثون الدولى بمشاركة 400 متسابق أكدوا على تواجدهم حتى الآن، والذين يمثلون 6 دول ومنها السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والبرازيل، وإيطاليا وأسبانيا، وروسيا بجانب المتسابقين المصريين من مختلف المحافظات.

ويقام السباق فى الماراثون على أربع مراحل الأولي مسار الـ21 كيلومتر، ومسار الـ10 كيلو متر مكرر مرتين، ومسار الـ2 كيلو متر، حيث يكون التجمع والبداية من داخل معبد الكرنك من على كورنيش النيل، ويتم الجري عكس الاتجاه على كورنيش النيل، مع الاستمرار والدوران من أمام مقهى الغورية، والجري عكس الاتجاه على كورنيش النيل باتجاه معبد الكرنك، ثم الدخول معبد الكرنك من شارع كورنيش النيل حتى نقطة النهاية داخل ساحة المعبد، حيث إن اللجنة المنظمة في حالة إنعقاد مستمر لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالماراثون الدولى، ليكون إضافة جديدة في سلسلة نجاحات مستشفى علاج الأورام بالأقصر في دعم مرضى السرطان طوال رحلتهم العلاجية.