أطباء الشرقية تنهى استعداداتها لانتخابات التجديد النصفى

أنهت نقابة أطباء الشرقية، استعدادتها، لإجراء انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة الفرعية و العامة، المقرر انعقادها يوم 13 اكتوبر الجارى.

وقال الدكتور خالد صفوت نقيب اطباء الشرقية، إنه يحق التصويت لعدد 7 آلاف عضو، من بين 14 ألف طبيب مقيد، كما يحق لأى طبيب مسجل بأى نقابة غير الشرقية وموجود بالزقازيق أن يدلى بصوته فى لجان النقابة العامة فقط.

وتجرى الانتخابات تحت إشرف قضائى كامل، مضيفا أنه يشرف على الانتخابات الدكتور عاطف جودة وكيل نقابة أطباء الشرقية رئيسا وعضوية كلا من الدكتورة وسام عبد المنعم، الدكتور عمر خشبة، إبراهيم سمير مدير النقابة.

واللجان مقسمة إلي لجنتين للنقابة الفرعية و4 لجان للنقابة العامة، حيث يتم اختيار من بين المرشحين أربعة مناصفة بين تحت السن و فوق السن، بالنسبة لنقابة الفرعية، أما النقابة العامة، يتم اختيار نقيب أطباء مصر، وثلاثة أعضاء فوق السن، وثلاثة أعضاء تحت السن، وعضو واحد تحت السن لشرق الدلتا.

يذكر أن مقعد نقيب أطباء الشرقية فاز بالتزكية الدكتور خالد صفوت، بينما يتنافس على عضوية فوق السن كلا من "نهلة الجمال، محمود محجوب،أشرف سليمان، سارة ابراهيم"، و عضوية تحت السن" غادة شويخ،محمد عبد العزيز، وليد الشاذلي،مريم عاطف".