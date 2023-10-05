ننشر مواقيت الصلاة الخميس 5/10/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:23 ص
موعد صلاة الظهر 12:43 ص
موعد صلاة العصر 05: 4
موعد صلاة المغرب 6:38 م
موعد صلاة العشاء 7:54
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:27 ص
موعد صلاة الظهر 12:48
موعد صلاة العصر 4:10
موعد صلاة المغرب 6:41 م
موعد صلاة العشاء 7:59 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:19
موعد صلاة الظهر 12:39 م
موعد صلاة العصر 4:01 م
موعد صلاة المغرب 6:33 م
موعد صلاة العشاء 7:50 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:12
وقت صلاة الظهر 12:31
موعد صلاة العصر 3:54 م
وقت صلاة المغرب 6:27 م
وقت صلاة العشاء 7:41 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:19 ص
موعد صلاة الظهر 12:37 ص
موعد صلاة العصر 00: 4
موعد صلاة المغرب 6:34 م
موعد صلاة العشاء 7:46م
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة