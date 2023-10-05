نقيب أطباء الشرقية: أدعم الرئيس السيسى لأنه حقق الأمن وتطوير البلاد

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية، تأييده لترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا :" لأنه القادر على إدارة البلاد، ولأنه أثبت نجاحه فى العديد من الملفات الصعبة، فقد أعاد الاستقرار الأمنى للبلاد بعد ما شهدته من انفلات عانينا منه لعدة سنوات "

وأشار صفوت لـ "اليوم السابع"، إلى أن الرئيس السيسى منذ توليه الحكم، وضع فى أولى اهتماماته المشروعات العملاقة، وتوفير حياة كريمة للمصريين والقضاء على العشوائيات وإطلاق المبادرات الرئاسية التى وفرت العلاج المجانى للمرضى مهما بلغت التكلفة والحقيقة.

وأكد أنه يدعم الرئيس السيسى من أجل استكمال المشروعات القومية التى بدأها، والتى ستعود علينا جميعا اقتصاديا، بعد اكتمالها من مدن جديدة، وكذلك من بين المشروعات المنتظرة استكمالها، هى توسعة الرقعة الزراعية، والاستغلال الأمثل للمياه وتوفير البدائل للطاقة، مثل إنشاء محطة الضبعة النووية ومد طرق وكباري، مع الحرص على توافر كل خدمات البنية التحية.

ولفت نقيب أطباء الشرقية، إلى أن ما تم عرضه على مدار 3 أيام فى حكاية وطن يوثق ما تم خلال فترة تولية مقاليد الحكم لخير شاهد على ماكنا فيه وما وصلنا له فى ظل ظروف غير مسبوقة مرت بها مصر.