اليوم السابع
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مصر تدشن 5 مدن صناعية فى قطاعات إنتاجية أبرزها الدواء والغزل والرخام

الخميس، 05 أكتوبر 2023 06:00 ص
مصر تدشن 5 مدن صناعية فى قطاعات إنتاجية أبرزها الدواء والغزل والرخام صناعة النسيج
كتب إسلام سعيد

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حظي قطاع الصناعة على مدى السنوات الـ9 الماضية باهتمام غير مسبوق من الادارة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب وانما لأنه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، وفي هذا الإطار تم تدشين 5 مدن صناعية نتعرف عليها في السطور التالية:

-مدينة الجلود في الروبيكي

-مدينة الأثاث في دمياط الجديدة.

-مدينة الرخام في الجلالة

-مدينة الدواء بمنطقة الخانكة.

-مجمع صناعة الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي.

هذا الاهتمام الملحوظ كان له أكبر الأثر فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الافقية والرأسية فى المدن والمناطق الصناعية فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية

 


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