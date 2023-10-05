مصريو فرنسا يتوافدون على قنصلية باريس لتوثيق توكيلات تأييد الرئيس السيسى

كتب محمود راغب

حرص عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في فرنسا على الذهاب إلى القنصلية المصرية بباريس وذلك لتوثيق توكيلات تأييد ترشح للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال صالح فرهود، مسؤول حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في فرنسا أن أبناء الجالية المصرية في فرنسا يدعمون بكل قوة ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حقق إنجازات كبيرة يشهد بها كل منصف.

وأضاف فرهود أن حملة مواطن في فرنسا تعمل على قدم وساق لحشد أبناء الجالية المصرية للتوجه إلى صناديق الاقتراع أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر المقبل وهي الأيام المحددة للتصويت فى الخارج بالانتخابات الرئاسية.