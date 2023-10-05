مصرع 3 أشخاص نتيجة انفجار إطار سيارة نقل داخل ورشة في أطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

انفجر إطار سيارة نقل أثناء إصلاحه داخل ورشة في أطفيح، مما أسفر عن مصرع عاملين بالورشة، وسائق السيارة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع 3 أشخاص داخل ورشة في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أنه أثناء إصلاح إطار سيارة نقل، وتزويده بالهواء، تعرض للانفجار،مما أسفر عن مصرع عاملين بالورشة، وسائق السيارة.

تم نقل الضحايا إلى ثلاجة المستشفى المركزي، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.