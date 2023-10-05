مصرع عامل وإصابة 3 أشخاص في انهيار شرفة عقار شرق الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة سابا باشا شرق محافظة الإسكندرية، مصرع عامل وإصابة 3 آخرين، في حادث سقوط شرفة عقار بشارع مختار عبد الحليم، وتوجه اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق إلى موقع عقار بسابا باشا بنطاق الحي، وذلك عقب تلقي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وعلى الفور انتقل اللواء أحمد حبيب رئيس الحي يرافقه مأمور وضباط قسم أول الرمل ومدير وضباط الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين قيام مالك العقار والمقيم بالدور التاني بأعمال إحلال وتجديد الألوميتال بشرفة الوحدة السكنة الخاصة به، ما تسبب في سقوط سقف شرفة الدور الثالث على العمال، وأسفر عن وفاة عامل وإصابة 3 آخرين.

وأوضح حبيب أن العقار مكون من دور أرضي و 10 أدوار علوية والعقار مأهول بالسكان وصادر له قرار ترميم عام 2008 ، مضيفا أنه جاري إخلاء العقار إداريا بمعرفة ضباط قسم الشرطة, وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وعمل كوردون حول العقار لسلامة المارة والممتلكات ، وتم إبلاغ كافة الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة.







إنهيار شرفة عقار بمنطقة سابا باشا بالإسكندرية



إنهيار شرفة عقار شرق الإسكندرية



مصرع عامل وإصابة 2 في إنهيار شرفة عقار بالإسكندرية



