اليوم السابع
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الخميس، 05 أكتوبر 2023 01:59 م
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مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى انقلاب تروسيكل بالمنيا

الخميس، 05 أكتوبر 2023 12:23 م
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى انقلاب تروسيكل بالمنيا حادث تصادم - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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لقى شخص مصرعه وأصيب 6 أشخاص آخرين فى انقلاب تروسيكل بإحدى قرى مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، تم نقل المصابين للمستشفى تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب تروسيكل أمام قرية دلجا بمركز دير مواس جنوب المنيا، واسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.
 
تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.
 

مديرية الامن

حالة مرورية

ديرمواس

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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