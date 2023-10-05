اليوم السابع
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الخميس، 05 أكتوبر 2023 10:54 م
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مصرع شخص وإصابة أخر في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة بالطريق الأوسطي

الخميس، 05 أكتوبر 2023 09:37 م
مصرع شخص وإصابة أخر في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة بالطريق الأوسطي حادث_ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه وأصيب آخر إثر حادث تصادم موتوسيكل وسيارة نقل أعلى الطريق الأوسطى، وتم نقل المتوفى والمصاب الي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الأوسطى الصحراوى، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.
وتبين تصادم سيارة نقل وموتوسيكل وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة آخر، وتم نقلهم للمستشفى، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

 


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