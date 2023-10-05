كوريا الجنوبية واليابان تعقدان "الحوار الاستراتيجى" للمرة الأولى منذ 9 سنوات

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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن سول وطوكيو ستعقدان محادثات على مستوى نواب الوزراء في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وهو أول اجتماع من نوعه منذ حوالي 9 سنوات.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية إن "الحوار الاستراتيجي" سيعقد اليوم بين النائب الأول لوزير الخارجية الكوري "جانغ هو-جين" ونظيره الياباني "ماساتاكا أوكانو".

ويأتي اجتماع هذا الأسبوع كمتابعة لقمة مارس بين الرئيس "يون سيوك - يول" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا"، ويخطط الجانبان لمناقشة متعمقة لمجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، وفقا للوزارة. وشهدت العلاقات الثنائية بين سيول وطوكيو تحسنا كبيرا بعد القرار الذي اتخذته كوريا الجنوبية في شهر مارس بتعويض الضحايا الكوريين للعمل القسري الياباني في زمن الحرب بمفردها، دون طلب مساهمات من الشركات اليابانية.

ولم تؤثر قضية تصريف اليابان للمياه المشعة المعالجة من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية المعطلة إلى المحيط على هذا التحسن إلا قليلا، حيث أكدت سيول أن عملية التصريف لن يكون لها تأثير يذكر على البيئة، طالما تم ذلك بطريقة آمنة علميا.