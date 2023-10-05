اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 أكتوبر 2023 04:01 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

كوت ديفوار تحصل على قرض 3.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولى

الخميس، 05 أكتوبر 2023 04:00 ص
كوت ديفوار تحصل على قرض 3.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولى صندوق النقد الدولى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصلت كوت ديفوار على قرض بقيمة 3.5 مليار دولار بعد موافقة صندوق النقد الدولي في دعم البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه البلاد.

وذكر صندوق النقد -في بيان- أنه جرى الاتفاق مع حكومة كوت ديفوار على تدابير الإصلاح الاقتصادي الفترة المقبلة ودعم تحول الدخل في كوت ديفوار نحو الدخل المتوسط الأعلى.

توقع صندوق النقد أن يبلغ النمو الاقتصادي 6.4 في المائة، مع تراجع متوسط التضخم السنوي إلى حوالي 4.7 في المائة خلال العام الجاري، كما توقع الصندوق أن يسهم تحصيل الإيرادات الضريبية في تقليل العجز المالي لعام 2023 إلى 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.


صندوق النقد الدولي

كوت ديفوار

قرض

اقتصاد كوت ديفوار

غرب افريقيا

افريقيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة