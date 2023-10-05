اليوم السابع
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قطع المياه لمدة 4 ساعات عن بعض مناطق هضبة الأهرام مساء الجمعة

الخميس، 05 أكتوبر 2023 12:06 ص
قطع المياه لمدة 4 ساعات عن بعض مناطق هضبة الأهرام مساء الجمعة قطع المياه- أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع مياه الشرب عن مناطق" ج - 18 أ " بهضبة الأهرام، وذلك لمدة 4 ساعات ابتداءاً من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة 6 / 10 / 2023، وحتى الساعة الرابعة صباح يوم السبت 7 / 10 / 2023.
 
وأوضحت الشركة، أن سبب انقطاع المياه يرجع إلى أعمال إحلال وتجديد مواسير مياه بشارعي 18 أ ، 2 ج، الأمر الذي يستلزم قفل المياه عن خط قطر 200 مم لإنهاء الأعمال.
 
وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.
 
 
 

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