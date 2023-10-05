قطع المياه عن بعض مناطق هضبة الأهرام 4 ساعات من مساء الغد

كتبت – مرام محمد

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع مياه الشرب عن مناطق "ج - 18 أ " بهضبة الأهرام، وذلك لمدة 4 ساعات ابتداءً من الساعة الثانية عشر مساء غد الجمعة 6 / 10 / 2023، وحتى الساعة الرابعة صباح يوم السبت 7 / 10 / 2023.

وأوضحت الشركة، أن سبب انقطاع المياه يرجع إلى أعمال إحلال وتجديد مواسير مياه بشارعي 18 أ ، 2 ج، الأمر الذي يستلزم قفل المياه عن خط قطر 200 مم لإنهاء الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.