قافلة طبية لقرية نجع هلال بسوهاج تعالج 602 مواطنا بالمجان ضمن مبادرة حياة كريمة

تواصل جامعة سوهاج ، تنفيذ قوافلها الطبية المجانية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية، للمواطنين بقري و مراكز المحافظة الأكثر احتياجاً، حيث إنطلقت القافلة إلى قرية نجع هلال بمدينة المراغة، وتم خلالها فحص وعلاج 602 مواطن.

وقال الدكتور حسان النعمان رئيس الجامعة أن تلك القافلة تأتي تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقتها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتنمية الريف المصرى، وايضاً استمرارًا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة مستوى المحافظة، مؤكداً حرص الجامعة علي إطلاق القوافل الطبية للقري والمراكز الأكثر احتياجًا علي مدار العام، وذلك بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان، وتوعية المواطنين من خلال عقد الندوات والمحاضرات التي تخدم هذه القرى، وتعمل على تنمية مهاراتهم.

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي نجع هلال، وتم أجراء الكشف الطبي على 602 حالة من أبناء القرية، بواسطة نخبة من الأطباء في مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة، وتحويل 31 من الحالات التي تحتاج الي تدخل جراحي الي المستشفي الجامعي.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية المختلفة منها الجلدية ، الرمد، الآنف، الاذن، والتخاطب والأمراض الصدرية، النساء والتوليد، الجراحة العامة، العظام، المسالك، الجهاز الهضمي والباطنة والأطفال.

وقال الدكتور أحمد النحاس المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ووكيل كلية الطب البشري لشئون البيئة وخدمة المجتمع أن القافلة اشتملت علي ندوات صحية توعوية لأهالي القرية عن القضية السكانية وأهمية تنظيم الأسرة والمخاطر الصحية والمجتمعية للزواج المبكر.



القائمين على القافلة



تسليم الأدوية من الصيدلية



جانب من الأدوية التى تم توزيعها



رواد القافلة



طفل يتم الكشف علليه