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عريس بمنشأة القناطر يصطحب عروسه لتوثيق توكيل تأييد ترشح الرئيس السيسى.. صور

الخميس، 05 أكتوبر 2023 11:01 ص
عريس بمنشأة القناطر يصطحب عروسه لتوثيق توكيل تأييد ترشح الرئيس السيسى.. صور تحرير توكيل رسمي لتأييد للرئيس السيسى في مركز منشأة القناطر

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حرر عروسين توكيل رسمي لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة 2024-2030، وذلك بمكتب توثيق مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.
 
وأعرب العروسين من داخل مكاتب التوثيق، عن فرحتهم بمشاركتهم في العرس الانتخابي، مؤكدين أن مشاركتهم أتت انطلاقا من واجبهم تجاه الوطن، ورغبة منهم في دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال إنجازات الجمهورية الجديدة.
 
وأضاف العريس "محمد فتحى عاشور"، إنه جاء اليوم لإجراء توكيل تأييد للرئيس السيسي، كنوع من رد الجميل له على ما بذله ويبذله في سبيل بناء الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أنه من بين أهم الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، وجعلته فخور بالتطور الذي تشهده مصر حاليا، مشروع (حياة كريمة)، الذي يعد الأكبر على مستوى العالم؛ لتحسين معيشة المواطنين البسطاء وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.
 
وكان قد توافد المواطنون، على مكاتب الشهر العقارى بالقاهرة، لإجراء توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسى، وتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تعد توكيلات المواطنين (التأييدات الرئاسية)، شرطا أساسيا لصلاحية مرشح رئاسة الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية.
 
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