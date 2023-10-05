اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 أكتوبر 2023 08:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

سيدة الكمشوشى ممرضة السويس: كان عمرى 19 سنة وقت الحرب ووظيفتى كانت تحت النيران

الخميس، 05 أكتوبر 2023 06:23 م
سيدة الكمشوشى ممرضة السويس: كان عمرى 19 سنة وقت الحرب ووظيفتى كانت تحت النيران سيدة الكمشوشي
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت سيدة الكمشوشي، والتي عملت ممرضة بالسويس خلال حرب الاستنزاف وأكتوبر، إن والدها لم يكن يرفض عملها في فترات الحروب، لكن كان يخاف عليها لاسيما وأن عمرها لم يتخطى وقتذاك 19 سنة.
 
وأضافت سيدة الكمشوشي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أنه تم تعيينها في مستشفى السوس العام سنة 1971 وعندما قامت حرب أكتوبر 1973 مارست عملها في هذه الفترة بشكل قوي لإنقاذ الأبطال المصريين.
 
وتابعت سيدة الكمشوشي،"القوات الإسرائيلية كانت تستهدف مستشفى السويس العام لتدميريها، وكنا نواجه بقوة في هذا الوقت، ويجب على أبنائنا الوقوف مع مصر والتصدي لأي شيء يضر بمصر".

سيدة الكمشوشي

حرب أكتوبر

نصر أكتوبر

حرب اكتوبر

اخبار التليفزيون



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة