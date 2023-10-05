سماء ملبدة بالغيوم بكفر الشيخ واستعدادات لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية

تشهد محافظة كفر الشيخ حالة من عدم استقرار الطقس، وسماء ملبدة بالغيوم في ظل توقعات هيئة الأرصاد المصرية بسقوط أمطار على المناطق الشمالية من البلاد، منها محافظتي الاسكندرية وكفر الشيخ، المطلتين على البحر المتوسط.

وتتلقى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، عدد من التقارير عن حالة الطقس، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة المستمرة، والتعامل الفوري فى حالة أى تغيرات مناخية أو سقوط أمطار.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية ، درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية ومستوى الرؤية الأفقية 2000 متر، ومن المتوقع اليوم سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد .

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن تظهر اليوم السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت بيانا تفصيليا عن وصف المناخ خلال فصل الخريف لعام 2023 على جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أن فصل الخريف فصل انتقالى ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار.

وتشير توقعات التنبؤات الفصلية التابعة للهيئة أن خريف هذا العام في ظل التغيرات المناخية يشهد زيادة في معدلات سقوط الأمطار أثناء تعرض البلاد لحالات عدم الاستقرار، خاصة على مناطق من السواحل الشمالية.

وتابعت هيئة الأرصاد: "من سمات فصل الخريف عندما يتواجد منخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا تتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية التى تتسبب أحيانا في زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلجية على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء".

وفى بعض الأحيان يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء بامتداد منخفض السودان الموسمى، الذي يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة، ومن المتوقع خلال خريف هذا العام أن تزيد فرص تشكل السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.