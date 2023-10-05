تعرف على عيادة التأمين الصحى الجديدة بجهينة.. صور

سوهاج محمود مقبول

محافظة سوهاج واحدة من المحافظات المصرية التي حظيت بإهتمام كبير من قبل القيادة السياسية في مختلف القطاع بشكلا عام وفى قطاع الصحة بشكلا خاص وهذا الأمر أصبح واضحا من خلال بناء وإعادة تاهيل العديد من المستشفيات المركزية والعامة على مستوى المحافظة بالإضافة إلى مراكز طب الأسرة والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف والقوافل الطبية المتخصصة التي يتم تنفيذها بالمجان.

واستكمالا لجهود الدولة المصرية في تطوير القطاع الصحى من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين جاء إنشاء المقر الجديد لعيادات جهينة الشاملة للتأمين الصحي واليوم السابع يقدم للقارئ أهم المعلومات حول المبنى والخدمات التي يقدمها: -

1 – اسم المشروع مشروعا العيادات الشاملة للتأمين الصحى بجهينة.

2 – المشروع يخدم أكثر من 130 ألف نسمه من أهالى مركز ومدينة جهينة.

3 – المشروع جاء من أجل التيسير علي المواطنين، والعمل علي تحسين مستوي وجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.

4 – مشروع العيادات يضم عيادات خارجية، وصيدلية طلاب وأطفال رضع لصرف العلاج، ومخزن العيادة، ومخزن للصيدلية.

5 – مقر العيادات يشمل مقر اللجنة الفرعية، وأماكن انتظار المرضى، والمكاتب الإدارية.

6 – العيادة تم تزويدها بجهاز أشعة عادية.

7 المقر الجديد يخدم " الأطفال الرضع، وطلاب المدارس، والعاملين، وأصحاب المعاشات، والأرامل، والمرأة المعيلة.