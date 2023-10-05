تعرف على ترتيب المحافظات الأقل تسجيلا للمواليد فى مصر

كتب مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قائمة ترتيب المحافظات أقل المحافظات تسجيلا للمواليد في مصر، وبلغ عدد سكان محافظة جنوب سيناء 115.6 ألف نسمة والوادي الجديد 267.7 ألف نسمة والبحر الأحمر 404.9 ألف نسمة وشمال سيناء 450.5 ألف نسمة ومطروح 552.1 ألف نسمة وبورسعيد 793.4 ألف نسمة والسويس 794.8 ألف نسمة والأقصر 1.4 مليون نسمة والإسماعيلية 1.5 مليون نسمة ودمياط 1.6 مليون نسمة وأسوان 1.7 مليون نسمة وبني سويف 3.6 مليون نسمة وقنا 3.6 مليون نسمة وكفر الشيخ 3.7 مليون نسمة والفيوم 4.1 مليون نسمة والمنوفية 4.8 مليون نسمة وأسيوط 5.1 مليون نسمة.

وفي المقابل جاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.5 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.9 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7.1 مليون نسمة، ثم البحيرة 6.9 مليون نسمة، ثم المنيا 6.4 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.2 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.8 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.5 مليون نسمة.

وكانت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلنت قبل أيام وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 105 مليون و500 ألف نسمة بزيادة قدرها 500 ألف نسمة خلال 114 يوم؛ حيث سجل عدد سكان مصر 105 مليون نسمة بالداخل في الثالث من يونيو الماضي.

وأشار الإحصاء إلى أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 105 ملايين بالداخل في يوم 30 يوليو الماضي أي خلال 57 يومًا، ليصبح عدد إجمالي سكان مصر 105 ملايين و250 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة ثاني اليوم أي خلال 57 يومًا.