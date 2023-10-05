بوليفيا تعتقل رجلين بتهمة تهريب الماريجوانا في أكياس البطاطس والذرة

فاطمة شوقى

ألقت قوات مكافحة تهريب المخدرات (FELCN) في بوليفيا القبض على رجلين قاما بإخفاء 81 كيلوجراما من الماريجوانا في 8 أكياس من البطاطس والذرة ، حسبما قالت صحيفة مونجاباى.

وأشارت الصحيفة إلى أن سلطات بوليفيا اعتقلت كلا من أبيل إم إس. وألبرتو أ. بعد اكتشاف نقل أكثر من 81 كيلوجرامًا من الماريجوانا في حالة رطبة مخبأة في ثمانية أكياس تحتوى على بطاطس وذرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوليفيا بدأت في عملية "المواطن الآمن خالى من المخدرات" وذلك في عدد مناطق مثل كويلاكولو، كوتشابامبا.

وبحسب نائب وزير الدفاع الاجتماعي والمواد الخاضعة للرقابة خايمي ماماني، فقد صادرت العناصر 81 كيلو و160 جرامًا من الماريجوانا كانت مخبأة في أكياس البطاطس والذرة.

ورغم أن الرجلين حاولا الهرب عندما لاحظا وجود عناصر مكافحة المخدرات، إلا أنه تم اعتقالهما، وأسفرت عملية ضبط المخدرات عن خسائر اقتصادية تقدر بأكثر من 100 ألف دولار لأصول تهريب المخدرات.

وقال ماماني إسبيندولا: "إننا نسلط الضوء على العمل الملتزم الذي قامت به قوات FELCN، وباعتبارنا حكومة وطنية، فإننا نكرر التزامنا الراسخ بمكافحة تهريب المخدرات بشكل مباشر وشفاف".