بوتين: روسيا لم تبدأ الحرب فى أوكرانيا وإنما تحاول إنهاءها

وكالات

أكد الرئيس بوتين، اليوم فى كلمة أمام المنتدى الدولى "فالداى" فى منتجع سوتشى أنه كان من الضرورى الرد على التهديدات الغربية وأن روسيا لم تبدأ الحرب فى أوكرانيا وإنما تحاول إنهاءها، بحسب روسيا اليوم.

وأوضح بوتين لأعضاء نادى فالداى "عندما التقينا للمرة الأولى منذ عشرين عاما كانت بلادنا تتجاوز مرحلة صعبة عقب انهيار الاتحاد السوفيتي"، مؤكدا أن المشكلات البشرية تحتاج إلى قرارات وحلول جماعية لمواجهة التحديات.

وقال بوتين " توقع البعض بانتهاء الحرب الباردة أن تعمل روسيا لمصلحة الآخرين. لم يستمع ولم يرغب أحد فى الاستماع إلينا"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة اتخذت نهج الهيمنة العسكرية والسياسية والاقتصادية والإنسانية وحتى الأخلاقية. إلا أن العالم معقد أكثر مما هو متوقع كى يدار من قبل طرف واحد.

وأكد بوتين أن الغرب يعرف أن الطاقة كان الغرب يحصل عليها بسبب سياساتها الاستعمارية، وبسبب سرقتها للموارد، مشيرا إلى أن الغرب بحاجة للوقود والخامات ليدعم تطوره، لم يتوقف الغرب عند هذا الحد، لكنه تجاهل كل اقتراحاتنا وعرضنا على شركائنا وحلفائنا، وعندما عرضنا عليهم الانضمام إلى "الناتو" قالوا لنا: لا حاجة لـ "الناتو" لمثل دولتكم.

وأشار بوتين أنه كان من الضرورى الرد على التهديدات الغربية. لم نبدأ الحرب فى أوكرانيا، وإنما نحاول إنهاء الحرب التى شنت ضدنا، مؤكدا أن كان هناك حرب حقيقية لعشر سنوات فى دونباس بالدبابات. العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا جاءت لإنهاء هذه الحرب.

واستطرد بوتين " لكل فعل رد فعل، وكل من يأخذ على عاتقه بأنه استثنائى وأن لديه كل الحق فى إملاء هيمنته فللأسف سيكون هناك رد. الدول الغربية فقدت التعامل مع الواقع".

وأكد بوتين أنه ليس لدينا أى مطامع فى المزيد من الأراضي. نحن أكبر دولة فى العالم ولدينا مساحات كبيرة يجب استغلالها فى بلادنا، مشيرا إلى أن الأساس هو المبادئ التى يجب أن يبنى عليها العالم الجديد بينما يشعر الجميع بالمساواة والأمن والاحترام.

وأشار بوتين إلى أن الأساس هو التوازن فى هذه العالم وألا تكون هناك إملاءات من أجل مصلحة القوى المهيمنة، مؤكدا أن المحاولات لنقل العالم إلى "نحن" و"هم" ضد بعضهم البعض هو منتج الثقافة الغربية من القرن العشرين.

وأكد بوتين أن يحاول الغرب توسيع "الناتو" حتى إلى جنوب آسيا، ونهج التحالف هو حرمان حقوق وحرية الدول فى تطورها المستقل، وإدخالها إلى "قفص" الالتزامات، كما يحاول الغرب إملاء القرارات فى جميع المجالات بما فى ذلك فى المجال الأمنى والاقتصادى، مشيرا إلى أن الغرب يحاول استبدال القانون الدولى بقواعد يضعونها بأنفسهم.

وأكد بوتين أن زملاءنا فى الولايات المتحدة والغرب يحاولون أن يعلّموا الغير كيفية التعامل مع هذه "القواعد". من أنتم؟ ومن أعطاكم هذا الحق؟، مشيرا إلى أن الشعوب التى تعرف مصالحها يتعين عليها التخلص من هذا الفكر الاستعمارى.