المصريون بفرنسا يحتفلون بنصر أكتوبر ويعلنون تأييدهم للرئيس السيسى الأحد

كتبت - مرام محمد

أعلن المصريون بفرنسا تنظيم وقفة احتفالية بالعاصمة باريس أمام برج إيفل يوم الاحد القادم لإعلان تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة والاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر العظيم .

كانت جمعية شباب مصر بفرنسا قد خاطبت الجهات الفرنسية للحصول على تصريح بتنظيم وقفة للاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر العظيم، وإعلان تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في خوض الانتخابات الرئاسية التي ستنعقد في شهر ديسمبر المقبل.

وأطلق المصريون بفرنسا دعوة على صفحات التواصل الاجتماعي لعموم الجالية المصرية بالتواجد والحضور للاحتفال بالنصر وتأييد الرئيس.

جاء في النداء :"إلى أبناءً الجالية المصرية بفرنسا إلى كل الوطنين والمخلصين لوطنهم الحبيب ندعوكم للاحتفالية بنصر 6 أكتوبر وتأيد الرئيس " عبد الفتاح السيسي " في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، وستقام وقفة الاحتفال يوم الأحد من الساعه 18:00 إلى الساعة 20:00 ، في Place de Trocadéro ميدان تروكاديرو ، وتحيا مصر… تحيا مصر … تحيا مصر.

جاء ذلك في ظل اهتمام الجالية المصرية بفرنسا بما يجري في مصر من انتخابات رئاسية قادمة وتفاعلهم معها، بالتزامن مع الذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر المجيد، حيث يحرص أبناء الجالية المصرية بفرنسا على مشاركة وطنهم في جميع أحداثه والوقوف بجوارها في كل مناسباتها.