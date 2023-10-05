الرئيس الكورى الجنوبى يتعهد بتعزيز قدرات بلاده على الرد الفورى لأى استفزاز

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تعهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول الأربعاء، بالدفاع عن بلاده في مواجهة استفزازات كوريا الشمالية من خلال تعزيز قدرتها على الرد بشكل فوري وساحق.

وقال الرئيس الكورى، فى تصريح خلال حضوره لحفل الذكرى السنوية الـ71 لتأسيس جمعية المحاربين القدامى الكورية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب": "أمننا مهدد من الداخل والخارج، علاوة على ذلك، فإن الأخبار الكاذبة والتحريض من خلال التلاعب الكاذب تهدد ديمقراطية هذا البلد".

وأضاف: "من أجل ردع التهديدات والاستفزازات النووية لكوريا الشمالية، قامت حكومتنا بترقية التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى تحالف قائم على الأسلحة النووية، كما عملت على تعزيز التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، وسنحمي بحزم بلادنا وسندافع عن سلامة شعبنا من خلال تعزيز قدرتنا على الرد الفوري والساحق على أي استفزاز".